Юнкер при определенных условиях будет способствовать предоставлению безвизового режима Украине

Такое заявление он сделал, впервые обращаясь к Европейскому парламенту на посту председателя Еврокомиссии.

«Я буду делать все, чтобы Европейский Совет смог предоставить право безвизовых поездок украинским гражданам. Если будут выполнены условия, это должно быть сделано», - сказал Юнкер.

Он подчеркнул, что Евросоюз поддерживает демократические усилия президента Украины Петра Порошенко. «Мы должны его поддержать, потому что у него есть мужество действовать, и это нелегко сделать. Те, кто имеют сомнения в нашем участии в украинском вопросе, ошибаются, потому что мы предлагали во многих разговорах президенту Порошенко все необходимое, о чем просила Украина, и мы будем это продолжать», - заверил Юнкер.

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Он напомнил, что Украине было выделено 3,41 млрд евро макрофинансовой помощи, а также Еврокомиссия помогает в достижении договоренностей с РФ, которые обеспечат безопасность поставок газа зимой, и консультирует в вопросе реформирования в сфере юстиции.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Еврокомиссии Юнкер заявлял, что Европейский Союз поможет Украине побороть коррупцию.

По его словам, граждане Украины не хотят жить в стране, где «коррупция играет роль. Украинские демократы хотят страну без коррупции, и поэтому мы должны помочь в этом».