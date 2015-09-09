В ЕС вспомнили идеалы Майдана и заявили о помощи в борьбе с коррупцией

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Страсбурге во время первого обращения к Европейскому парламенту на посту председателя Еврокомиссии.

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«Как сказал (лидер политической группы либералов и демократов) Ги Верхофстадт несколько месяцев тому назад в этом здании (в Европарламенте), Майдан был не только за демократию, за членство (Украины) в ЕС», - отметил Юнкер. По его словам, граждане Украины не хотят жить в стране, где «коррупция играет роль. Украинские демократы хотят страну без коррупции, и поэтому мы должны помочь в этом».

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Также в своем выступлении Юнкер остановился на проблемах миграционного кризиса, вопросе Греции, социальной и экономической ситуации в Евросоюзе, будущем референдуме в Великобритании, климатических изменениях и тому подобное.