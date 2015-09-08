Мониторинговую миссию ООН по соблюдению прав человека в Украине продлили еще на полгода

Мандат мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по соблюдению прав человека в Украине продлен еще на 6 месяцев.

Об этом председатель представительства Украины при ООН Юрий Сергеев сообщил в Twitter.

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«Мандат мониторинговой миссии ООН по соблюдению прав человека в Украине продлен на следующие 6 месяцев», - сообщил Сергеев.

Дипломат рассказал, что сегодня в Нью-Йорке помощник Генерального секретаря ООН Иван Шимонович представил 11-й отчет по соблюдению прав человека в Украине.

По словам украинского посла, «отчет Мониторинговой миссии ООН в очередной раз разоблачает прямое и уже нескрываемое участие РФ в разжигании кризиса на Донбассе».

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Как сообщал УНИАН, по данным экспертов мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала конфликта на востоке Украины в середине апреля 2014 года, всего было убито не менее 7 тыс. 962 человека (в том числе военнослужащих Вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов вооруженных формирований) и минимум 17 тыс. 811 получили ранения.

Мониторинговая миссия ООН отмечает, что ситуация на Донбассе ухудшается из-за потока боевиков и оружия из Российской Федерации.