Как Кабмин коэффициент подсчитал

Правительственный комитет под председательством вице-премьер-министра Украины Вячеслава КИРИЛЕНКО одобрил проект постановления Кабинета Министров Украины о повышении к пенсии для 1 млн. 55 тыс. пенсионеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, по словам В.КИРИЛЕНКО, „целью проекта постановления является установление на 2006 год величины коэффициента роста средней заработной платы – 1,0734, который отвечает 20 процентам темпов роста средней заработной платы в Украине за 2005 год по сравнению с 2004 годом”. Как сказал вице-премьер, „коэффициент будет применяться для повышения пенсий согласно требованиям части второй статьи 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Статьей 42 предусмотрено, что размер пенсии повышается на коэффициент, который отвечает не менее чем 20% темпов роста средней заработной платы в Украине по сравнению с предыдущим годом, за исключением случаев, когда повышение пенсионных выплат за прошлый год превысило этот коэффициент.

На реализацию проекта постановления в бюджете Пенсионного фонда на 2006 год предусмотрены 363 млн. грн.