Корбан: В Украине повторяется политкризис 10-летней давности, спровоцированный коррупцией правящей партии

Об этом заявил глава политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан. Он напомнил, что тогда из-за коррупции со стороны секретаря Совета безопасности с расширенными полномочиями Петра Прошенко, о которой во время пресс-конференции 5 сентября 2005 года заявил бывший глава Секретариата президента, покойный ныне Александр Зинченко, Юлия Тимошенко была уволена с должности премьер-министра. Из-за распрей в лагере правых сил соратники тогдашнего президента пошли на создание широкой коалиции с «регионалами» под предводительством Виктора Януковича.

«Стороны подписали Универсал национального единства, который положил конец завоеваниям Оранжевой революции», – напомнил политик на своей странице в Facebook.

Ровно десять лет тому назад, 8 сентября 2005 года, политический кризис достиг апогея. В то время Юлия Тимошенко была пр... Posted by Gennady Korban on Tuesday, 8 September 2015

«Спустя десять лет ситуация повторяется. Причины все те же, и действующие персонажи почти неизменны, только чуть постарели: коррупция поглотила правящую партию и коалиция на грани развала. Де-факто в парламенте создана «ширка» с участием «Оппозиционного блока». Осталось подписать «универсал №2», под которым теперь подпишутся еще и оккупанты», – считает Геннадий Корбан.

Напомним, 31 августа 2015 года три из пяти фракций коалиции отказались поддержать поправки к Конституции, предложенные Президентом. Законопроект был принят благодаря ситуативному большинству с участием «Оппозиционного блока» и депутатских групп.