Угрозы Мариуполю со стороны боевиков пока нет – командир разведроты полка "Днепр-1"

Однако противник осуществляет ротацию по всей линии фронта, и мариупольское направление не является исключением, сообщил член политсовета Донецкой областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП», командир разведроты полка «Днепр-1» Александр Соболь.

По его словам, ротация происходит с целью обновления вооружения и замены деморализованных большими потерями боевиков под Стилой и Новоазовском. «Боевики перемещаются на вторую и третью линии обороны, а их место занимают профессиональные российские военные. Есть предположение, что таким образом российская власть хочет навести порядок на фронте, так как боевики допускают много самодеятельности», – отметил заместитель председателя УКРОПа в Мариуполе Роман Соколов.

«Весомой угрозы Мариуполю ротация боевиков пока не несет, так как главные, спланированные направления удара – севернее города, и к третьей декады сентября удары маловероятны», – добавляет Александр Соболь.