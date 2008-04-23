Суд установил, что Турчинов на Пейзажной аллее ничего не строит

Окружной административный суд Киева сегодня подтвердил, что кандидат в мэры Киева от БЮТ, первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ не имеет отношения к скандальному строительству на Пейзажной аллее в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на информацию доверенного лица кандидата в мэры Киева от БЮТ А.ТУРЧИНОВА Владимира ПИЛИПЕНКО.

По его словам, суд установил, что факт причастности А.ТУРЧИНОВА к строительству на Пейзажной аллее не доказан.

Как утверждает В.ПИЛИПЕНКО, и И.КИЛЬЧИЦКАЯ, и КГГА не смогли предоставить ни одного доказательства в подтверждение своих высказываний.

«Интересным является тот факт, что подтвердить свою позицию КИЛЬЧИЦКАЯ пыталась распечатками с интернет-сайтов сомнительного происхождения – так называемой «желтой прессы». Именно эти бумажки и оказались теми «неоспоримыми доказательствами», которыми оперировала должностное лицо и кандидат в депутаты Киевсовета КИЛЬЧИЦКАЯ», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

В связи с этим суд также установил, что, распространяя недостоверные сведения о А.ТУРЧИНОВЕ, кандидат И.КИЛЬЧИЦКАЯ (кандидат в депутаты Киевсовета – УНИАН) нарушила законодательство о местных выборах.

«Этот факт является основанием для вынесения ей в установленном законом порядке предупреждения», - отметил В.ПИЛИПЕНКО.

Он сообщил, что соответствующее заявление уже находится в ТИК города Киева.

В целом, проанализировав материалы дела, суд признал исковые требования А.ТУРЧИНОВА обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению.

В.ПИЛИПЕНКО высказал надежду, что “данное решение суда вынудит наконец оппонентов А.ТУРЧИНОВА прекратить поливать его грязью”.

Как сообщал УНИАН, И.КИЛЬЧИЦКАЯ ранее заявляла о наличии у КГГА всех доказательств, что скандальную незаконную застройку на Пейзажной аллее инициировали структуры, основателями которых являются первый вице-премьер А.ТУРЧИНОВ и его жена Анна ТУРЧИНОВА.

В частности, говоря 17 апреля об иске А.ТУРЧИНОВА по поводу обвинения его в причастности к застройке на Пейзажной аллее, И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила: “Тем лучше! У нас есть все доказательства того, что на Пейзажной аллее инициировал незаконную застройку ТУРЧИНОВ».

Справка УНИАН. Место под строительство на Пейзажной аллее многоэтажки по заказу Министерства иностранных дел расположено в нескольких метрах от руин Десятинной церкви, рядом с камнем с известной надписью "Отсюда пошла земля русская". Территория находится под особой охраной ЮНЕСКО – фактически это одна из исторических зон мирового значения.

31 марта 2008 года Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что распорядился прекратить действие незаконных решений Киевсовета предыдущего созыва о строительстве на Пейзажной аллее в Киеве.