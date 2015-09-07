Тука требует создать следственно-оперативную группу по расследованию расстрела волонтеров под Счастьем

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как указано в сообщении, в течение 2-3 сентября на территории Новоайдарского района произошли два террористических акта, в результате которых погибли и получили ранения члены сводной мобильной группы по борьбе с контрабандой: военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы Украины и волонтер.

Несмотря на большой социальный резонанс и общественную опасность этих преступлений, рассматривая их как дерзкий вызов украинской власти и конституционному устройству государства, согласно ч. 3 ст. 5 Закона Украины «О военно-гражданских администрациях», учитывая согласие Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, руководитель Луганской области Тука просит создать следственно-оперативную группу по расследованию обстоятельств дела.

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Председатель области обращается к прокурору Луганской области Юрию Квяткивскому с просьбой создать и лично возглавить следственно-оперативную группу с привлечением сотрудников управления СБУ в Луганской области, Главного управления МВД Украины в Луганской области, военной прокуратуры и военной службы правопорядка Луганского гарнизона, подразделения военной контрразведки Службы безопасности Украины с дислокацией в Луганской области.

«Очень важно, чтобы расследование прошло объективно, и все виновные были наказаны. Для меня это личное, поскоьку как погиб мой друг, я обещаю, что не дам давить и вмешиваться в расследование «третьим лицам». Все, кто совершил это преступление, независимо от их «покровителей» и званий, понесут ответственность перед судом и своей честью. Также прошу всех, кто имеет информацию, довериться мне и под мои гарантии согласиться на предоставление официальных показаний», – отметил Тука.

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Как сообщал УНИАН, 2 сентября в штабе АТО информировали, что в засаду боевиков попала мобильная группа по контролю за перемещением товаров через линию разграничения, в состав которой входили волонтеры, работники Государственной фискальной службы, СБУ, военнослужащие-десантники ВСУ.

Нападение было совершено неподалеку от поселка Лобачево, которое находится между Счастьем и Славяносербском. На пути следования группы были заложены мины, работал снайпер.

Во время боевого столкновения погиб волонтер и сотрудник фискальной службы, 4 бойца были ранены.

4 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко сообщил, что по факту нападения на мобильную группу начато расследование.

«По факту нападения на мобильную рабочую группу, произошедшего 2 сентября на Луганщине, назначено расследование. Проверку осуществляют представители Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Я поручил всемерно содействовать расследованию, чтобы узнать правду и установить виновных лиц», - информирует Муженко.