Муженко: Начато расследование нападения на мобильную группу под Счастьем, унесшего жизни двух человек

Об этом в Facebook написал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«По факту нападения на мобильную рабочую группу, произошедшего 2 сентября в Луганской области, назначено расследование. Проверку осуществляют представители Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Я поручил всячески содействовать расследованию, чтобы узнать правду и установить виновных лиц», - сообщил Муженко.

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Как сообщал УНИАН, 2 сентября в штабе АТО проинформировали, что в засаду боевиков попала мобильная группа по контролю за перемещением товаров через линию разграничения, в состав которой входили волонтеры, работники Государственной фискальной службы, СБУ, военнослужащие-десантники ВСУ.

Нападение было совершено неподалеку от поселка Лобачево, которое находится между Счастьем и Славяносербском.

На пути следования группы были заложены мины, работал снайпер.

В ходе боевого столкновения погиб волонтер и сотрудник фискальной службы, 4 бойца были ранены.