Муженко: Начато расследование нападения на мобильную группу под Счастьем, унесшего жизни двух человек
По факту нападения на мобильную группу по контролю за перемещением товаров через линию разграничения под городом Счастье Луганской области начато расследование.
Об этом в Facebook написал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
«По факту нападения на мобильную рабочую группу, произошедшего 2 сентября в Луганской области, назначено расследование. Проверку осуществляют представители Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Я поручил всячески содействовать расследованию, чтобы узнать правду и установить виновных лиц», - сообщил Муженко.
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Как сообщал УНИАН, 2 сентября в штабе АТО проинформировали, что в засаду боевиков попала мобильная группа по контролю за перемещением товаров через линию разграничения, в состав которой входили волонтеры, работники Государственной фискальной службы, СБУ, военнослужащие-десантники ВСУ.
Нападение было совершено неподалеку от поселка Лобачево, которое находится между Счастьем и Славяносербском.
На пути следования группы были заложены мины, работал снайпер.
В ходе боевого столкновения погиб волонтер и сотрудник фискальной службы, 4 бойца были ранены.