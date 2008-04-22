Окончательный список партий и блоков - участников выборов в Киевсовет

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 36 политическую партию – Украинскую партию - для участия во внеочередных выборах депутатов Киевсовета, назначенных на 25 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании территориальной избирательной комиссии.

Как отметил секретарь КГТИК Юрий ЛОЗОВСКИЙ, это последняя партия, зарегистрированная на эти выборы, пополнение перечня названий партий и блоков возможно лишь по решению суда.

По состоянию на сегодняшний день зарегистрированными являются: Блок Виталия Кличко, Блок Литвина, блок “Наша Украина – Народная самооборона”, Блок Юлии Тимошенко, Блок Александра Омельченко (экс-мэра Киева – УНИАНА), блок “Украинское казачество”, Блок Леонида Черновецкого, Блок Николая Катеринчука, Блок Михаила Бродского «Киевляне», блок “Действие - Киевский фронт молодежи”, блок “Городской партизан”, блок “Киевский прорыв”, Блок Омельченко Александра Александровича, “Социал-патриотическая ассамблея славян”.

Зарегистрированы также: Зеленая партия Украины, Коммунистическая партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная), Партия труда, Народно-демократическая партия патриотов Украины, партия «Социалистическая Украина”, Партия зеленых Украины, Народно-демократическая партия, Партия регионов, Гражданская партия “Пора”, Аграрная партия Украины, партии “Украинская национальная ассамблея”, “Совесть Украины” и “Евротурбота”, Всеукраинская партия “Экология и социальная защита”, Зеленая экологическая партия “Райдуга”, Социалистическая партия Украины, Украинская народная партия, Патриотическая партия Украины, а также Всеукраинское объединение “Свобода” и «Гражданский актив Киева».

Внеочередные выборы в Киевсовет назначены на 25 мая с.г.