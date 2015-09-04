Главы МИД стран "нормандской четверки" могут встретиться в конце следующей недели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Мы сейчас договариваемся о возможной встрече на уровне министров. Есть идея, что такая встреча может состояться в конце следующей недели, мы еще не согласовали конкретную дату или место”, - сказал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что встреча лидеров "нормандской четверки" с участием Германии, Франции, Украины и России возможна при условии достижения прогресса на Донбассе.