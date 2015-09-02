В тяжелом состоянии находятся трое из 55 нацгвардейцев, раненных в результате столкновений под ВР

В тяжелом состоянии находятся трое из 55 солдат Национальной гвардии, раненных в результате беспорядков возле Верховной Рады 31 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан.

Он сообщил, что трое раненых находятся в реанимации, один из них, тот, что находится в ведомственном госпитале МВД, чувствует себя хуже всего, однако, по словам Балана, начальник военно-медицинского управления МВД сказал, что состояние бойца на сегодняшний день несколько улучшилось по сравнению со вчерашним днем.

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Также Балан сообщил, что семьи трех погибших нацгвардейцев получат компенсации - по 609 тыс. грн, а раненым бойцам Нацгвардии после лечения также будут выплачены средства в зависимости от степени полученных повреждений в сумме от 150 до 350 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы. От ранений скончались трое солдат Нацгвардии.