"БПП" и "Народный фронт" заняли президиум и трибуну парламента

Народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» заняли президиум и трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить их блокирования.

Как передает корреспондент УНИАН, там сейчас находятся около 15 депутатов, в частности заместитель председателя фракции «БПП» Алексей Гончаренко.

Заседание, на котором будет открыта третья сессия ВР VII созыва, должно начаться в 14.00.