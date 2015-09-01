"БПП" и "Народный фронт" заняли президиум и трибуну парламента

13:58, 01 сентября 2015
Политика
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Там сейчас находятся около 15 депутатов, в частности заместитель председателя фракции «БПП» Алексей Гончаренко.

Иллюстративная фотография / Фото УНИАН

Народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» заняли президиум и трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить их блокирования.

Как передает корреспондент УНИАН, там сейчас находятся около 15 депутатов, в частности заместитель председателя фракции «БПП» Алексей Гончаренко.

Заседание, на котором будет открыта третья сессия ВР VII созыва, должно начаться в 14.00.

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