"БПП" и "Народный фронт" заняли президиум и трибуну парламента
13:58, 01 сентября 2015Политика
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Там сейчас находятся около 15 депутатов, в частности заместитель председателя фракции «БПП» Алексей Гончаренко.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
Народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» заняли президиум и трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить их блокирования.
Как передает корреспондент УНИАН, там сейчас находятся около 15 депутатов, в частности заместитель председателя фракции «БПП» Алексей Гончаренко.
Заседание, на котором будет открыта третья сессия ВР VII созыва, должно начаться в 14.00.
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