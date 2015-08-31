"Если Москва не опомнится": Порошенко пригрозил РФ продлением персональных санкций осенью
20:08, 31 августа 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что, если Москва не опомнится, осенью будут продолжены персональные санкции против причастных к аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
Санкции будут продолжены, если "Москва не опомнится" / investigator.org.ua
Об этом он заявил в своем обращении по поводу сегодняшних беспорядков возле здания Верховной Рады Украины.
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"Украина сегодня подтвердила свою репутацию надежного партнера, усилила имидж страны, которая выполняет взятые на себя международные обязательства и выполняет Минские соглашения. В отличие от России. И если Москва не опомнится, осенью будут продолжены персональные санкции против лиц, причастных к аншлюсу Крыма и оккупации Донбасса, а в начале следующего года - и секторальные экономические санкции", - подчеркнул Порошенко.
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