"Если Москва не опомнится": Порошенко пригрозил РФ продлением персональных санкций осенью

Об этом он заявил в своем обращении по поводу сегодняшних беспорядков возле здания Верховной Рады Украины.

Читайте такжеПорошенко рассказал, что было бы, если бы Рада не проголосовала за изменения в Конституцию

"Украина сегодня подтвердила свою репутацию надежного партнера, усилила имидж страны, которая выполняет взятые на себя международные обязательства и выполняет Минские соглашения. В отличие от России. И если Москва не опомнится, осенью будут продолжены персональные санкции против лиц, причастных к аншлюсу Крыма и оккупации Донбасса, а в начале следующего года - и секторальные экономические санкции", - подчеркнул Порошенко.