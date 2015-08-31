Тимошенко призвала депутатов не поддерживать изменения в Конституцию
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает не поддерживать президентский законопроект относительно изменений в Конституцию в части децентрализации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время выступления в сессионном зале Верховной Рады во время рассмотрения этого вопроса.
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По словам Юлии Тимошенко, "это не дорога к миру и не дорога к децентрализации".
"Наша сегодня задача - голосованием "против" вернуть мирные переговоры на правильный путь, который даст мир, а не иллюзию мира", - сказала Юлия Тимошенко.
Она выразила убеждение, что ее фракция "поступит правильно, проголосовав против".
В свою очередь лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк в своем выступлении, в частности, отметил, что происходит "изнасилование Конституции" и предательство национальных интересов.