Тимошенко призвала депутатов не поддерживать изменения в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время выступления в сессионном зале Верховной Рады во время рассмотрения этого вопроса.

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По словам Юлии Тимошенко, "это не дорога к миру и не дорога к децентрализации".

"Наша сегодня задача - голосованием "против" вернуть мирные переговоры на правильный путь, который даст мир, а не иллюзию мира", - сказала Юлия Тимошенко.

Она выразила убеждение, что ее фракция "поступит правильно, проголосовав против".

В свою очередь лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк в своем выступлении, в частности, отметил, что происходит "изнасилование Конституции" и предательство национальных интересов.