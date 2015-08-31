УКРОП присоединился к блокированию президиума Верховной Рады – Куприй
Один из лидеров УКРОПа, народный депутат Виталий Куприй вместе с 15-ю депутатами из межфракционного объединения «УКРОП» присоединились к блокированию президиума парламента, чтобы не допустить принятия изменений в Конституцию.
«У меня какое-то дежавю. В апреле 2010 года Янукович протянул через парламент позорные «Харьковские соглашения», которыми продолжил базирование российского Черноморского флота. Именно этот флот через лазейку в Конституции относительно возможности пребывания на территории Украины военных баз иностранных государств обеспечил аннексию Крыма. Прошло 5 лет, и мы снова в такой же ситуации, даже худшей. Решается судьба не отдельной территории, а государства в целом», – отметил Куприй.
Он также добавил, что народ Украины не понимает необходимости изменять Конституцию в военное время.
«Я встречался с общественными активистами по всей Украине, и никто не понимает зачем сейчас, во время войны, когда российский агрессор пытается подавить наше государство, менять Конституцию. Многие люди считают это государственной изменой, потому что здесь прослеживается интерес Путина», – сказал Виталий Куприй во время митинга «Изменение Конституции – право народа», организованного УКРОПом под стенами Верховной Рады.