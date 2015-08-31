У Ляшко заявили о подготовке силового разблокирования трибуны ВР

Об этом сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

«По результатам совещания у Гройсмана стало известно, что готовится силовое разблокирование трибуны, и из-за этого прессу не допускают на балкон парламента», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 должно было начаться внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

В то же время депутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну ВР, протестуя против принятия этого законопроекта.

Только что первый вице-спикер парламента Андрей Парубий объявил, что заседание начнется в 12.00.

Вместе с тем ложу для прессы в Верховной Раде уже открыли для журналистов. Их начали пропускать на балкон третьего этажа.

Также открыт проход в ложе для помощников народных депутатов.