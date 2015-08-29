США поддерживают децентрализацию в Украине - Байден

Как сообщает пресс-служба Белого Дома, об этом шла речь во время телефонного разговора Байдена с президентом Украины Петром Порошенко, состоявшегося 28 августа.

"Вице-президент также отметил особое значение активной поддержки Соединенными Штатами конституционных изменений, предложенных президентом Порошенко и украинской Конституционной комиссией, которые позволят внедрить содержательную децентрализацию власти в соответствии с соответствующими положениями Минских соглашений при сохранении унитарного государственного устройства Украины", - отмечается в сообщении.

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Также Байден поздравил Порошенко с достижением соглашения между Украиной и зарубежными кредиторами о реструктуризации государственного долга, а также положительно оценил сообщение о договоренности нескольких реформаторских украинских политических сил принимать участие в местных выборах в октябре 2015 года единым списком кандидатов.

Как сообщал УНИАН, Порошенко надеется, что Верховная Рада Украины в понедельник, 31 августа, поддержит законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации.