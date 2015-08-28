У Яценюка объяснили, почему не пошли на местные выборы

Об этом на сайте партии сообщает представитель парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, комментируя заявление премьер-министра Арсения Яценюка.

"Решение партии "Народный фронт" не выдвигать своих кандидатов на местные выборы продиктовано необходимостью сосредоточиться на проведении важных реформ, а не предвыборной борьбе", - говорится в заявлении.

"Мы обсуждали это решение на политсовете партии. Арсений Петрович сегодня озвучил наше единогласное решение о том, что "Народный фронт" не будет выдвигать своих кандидатов на местные выборы", - сказал Бурбак.

Он также подчеркнул, что "Народный фронт" призывает все демократические силы как в парламенте, так и на местном уровне - до взаимного непротивостояния.

"Для всех демократических сил самым главным принципом на выборах в местные советы должно стать недопущение реванша "регионалов" и других политических сил, деятельность которых привела к катастрофическим разрушительным последствиям в Украине", - подчеркнул он.

По его словам, главной задачей политсилы является внедрение актуальных реформ и повышения уровня жизни каждого украинца.

Бурбак также отметил, что вопрос участия в местных выборах активно обсуждался партийными ячейками.

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"Мы понимаем, что у нас есть более важные вопросы, а те достойные кандидаты, которые представляют нашу политическую силу на местах, будут согласованы с нашими партнерами и будут представлять нас в органах власти после выборов", - резюмировал Максим Бурбак.