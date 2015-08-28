У Яценюка объяснили, почему не пошли на местные выборы
"Народный фронт" решил сосредоточиться на проведении важных реформ вместо предвыборной борьбы.
Об этом на сайте партии сообщает представитель парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, комментируя заявление премьер-министра Арсения Яценюка.
"Решение партии "Народный фронт" не выдвигать своих кандидатов на местные выборы продиктовано необходимостью сосредоточиться на проведении важных реформ, а не предвыборной борьбе", - говорится в заявлении.
"Мы обсуждали это решение на политсовете партии. Арсений Петрович сегодня озвучил наше единогласное решение о том, что "Народный фронт" не будет выдвигать своих кандидатов на местные выборы", - сказал Бурбак.
Он также подчеркнул, что "Народный фронт" призывает все демократические силы как в парламенте, так и на местном уровне - до взаимного непротивостояния.
"Для всех демократических сил самым главным принципом на выборах в местные советы должно стать недопущение реванша "регионалов" и других политических сил, деятельность которых привела к катастрофическим разрушительным последствиям в Украине", - подчеркнул он.
По его словам, главной задачей политсилы является внедрение актуальных реформ и повышения уровня жизни каждого украинца.
Бурбак также отметил, что вопрос участия в местных выборах активно обсуждался партийными ячейками.
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"Мы понимаем, что у нас есть более важные вопросы, а те достойные кандидаты, которые представляют нашу политическую силу на местах, будут согласованы с нашими партнерами и будут представлять нас в органах власти после выборов", - резюмировал Максим Бурбак.