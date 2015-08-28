Суд по делу о запрете КПУ пройдет 18 сентября

Окружной административный суд города Киева назначил на 18 сентября заседание по рассмотрению по существу дела о запрете Коммунистической партии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте такжеУстав КПУ нарушает закон о декоммунизации - министр юстиции

Согласно сообщению, 28 августа 2015 года в Окружном административном суде города Киева состоялось предварительное судебное заседание по иску Министерства юстиции Украины к Коммунистической партии Украины о прекращении ее деятельности. «Суд закончил подготовительное производство и назначил рассмотрение дела по существу на 18 сентября 2015 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете на территории Украины деятельности КПУ. В соответствии с административным иском, КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований.

24 декабря 2014 года Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении производства по делу о запрете деятельности Коммунистической партии Украины и направил дело в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения.

Читайте такжеСимоненко уверен, что коммунисты будут принимать участие в выборах

4 февраля Окружной админсуд Киева закончил подготовительное производство и назначил дело по иску Минюста к КПУ к рассмотрению по существу.

30 марта с.г. в пресс-службе Минюста сообщили, что дело по иску Министерства юстиции Украины к Коммунистической партии Украины (о запрете деятельности партии), рассмотрение которого планировалось в Киевском окружном административном суде, снято с рассмотрения.

Впоследствии в Окружном админсуде Киева заявили, что сняли с рассмотрения дело о запрете КПУ в связи с направлением его в другой суд.