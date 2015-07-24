Решение о запрете КПУ участвовать в выборах является законным и справедливым - эксперт

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications" Тарас Березовец.

Читайте такжеТурчинов назвал лишение коммунистов участия в выборах актом исторической справедливости

"Это справедливое решение, если Коммунистической партии, всем, кто использует название "коммунистическая партия", коммунистическую символику, будет запрещено участвовать в избирательном процессе... Это, в принципе, законное решение, закон вступил в силу, подписан президентом. Как они (КПУ) могут выйти из этой ситуации? Провести съезды, отказаться от тоталитарной символики, поменять названия. Но самое главное - это политическая составляющая этого решения, потому что не хватало долгое время политической воли... В данном случае, я считаю, что принято политическое решение, я убежден, что это нужная вещь", - сказал политтехнолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, министр юстиции Павел Петренко отметил, что "подписал приказы, правовым последствием которых является то, что эта политическая сила и другие коммунистические партии с сегодняшнего дня не могут быть субъектом избирательного процесса и не могут участвовать в местных, общегосударственных и президентских выборах”.

На вопрос, отменена ли регистрация КПУ и других коммунистических партий, Петренко ответил, что согласно закону о декоммунизации, КПУ теряет статус участника избирательного процесса.

По словам министра, КПУ остается в статусе юридического лица до момента, пока суд не отменит регистрацию. “То есть это уже технический вопрос”, - добавил он.

Петренко подчеркнул, что после принятия законов о декоммунизации Министерство юстиции сформировало независимую комиссию, которая проводила проверку на соответствие трех коммунистических партий в Украине - КПУ, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии рабочих и крестьян. «На основании работы комиссии были одобрены выводы, которые согласно закону были представлены Министерству юстиции для принятия окончательного решения», - сказал министр.

В свою очередь лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что Компартия ищет варианты участия в выборах в местные советы.