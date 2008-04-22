Ривнеазот организует акцию протеста против попыток Нафтогаза отключить предприятие от поставок газа

22 апреля 2008 г. с 12-00 до 16-00 в г. Киев по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 6 (перед административным зданием НАК "Нафтогаз Украины") состоится митинг протеста работников трудового коллектива ОАО "Ривнеазот" против злоупотребления "Нафтогазом Украины" своим монопольным положением и незаконных попыток отключения "Ривнеазота" от поставок природного газа. Ограничение газоснабжения "Ривнеазоту" может привести к экологической катастрофе - выбросу и возгоранию аммиака в непосредственной близости от 300-тысячного областного центра г. Ривне. По своему масштабу такая катастрофа может превзойти печальные события в Ожидове и Новобогдановке.

В 14-00 под стенами здания НАК "Нафтогаз Украины" будет проведен брифинг для СМИ руководства предприятия и профсоюзных организаций.