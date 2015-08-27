В ГПУ отказываются сообщить, предоставлен ли следствию точный адрес проживания Януковича
20:14, 27 августа 2015Политика
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Следователи в настоящее время не предоставляют информацию.
В прокуратуре пока не дают комментариев относительно адреса Януковича в РФ / Фото УНИАН
В Генеральной прокуратуре Украины отказываются сообщить, предоставил ли адвокат экс-президента Виктора Януковича следователем ГПУ точный адрес проживания в России своего подзащитного.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, “следователи в настоящее время не предоставляют информацию”.
Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что сегодня, 27 августа, следствию будет предоставлен адрес реального места проживания Януковича в Ростове-на-Дону.
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