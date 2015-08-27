Адвокат передал следствию фактический адрес проживания Януковича в России

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича передала следствию фактический адрес его проживания в России, в Ростове-на-Дону.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Виталий Сердюк, который защищает интересы Януковича.

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"Сегодня в порядке, определенном действующим законодательством Украины, в Генеральную прокуратуру Украины были предоставлены сведения относительно адреса пребывания (проживания) моего клиента", - сказал адвокат.

Также он сообщил, что по соображениям обеспечения безопасности подзащитного адрес его проживания в России публично не разглашается.

Вместе с тем, в фотокопии заявления о предоставлении сведений относительно адреса нахождения (жительства) лица, которую адвокат предоставил агентству, сказано, что заявление передано начальнику отдела управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Безщасному Ю.М. и старшему следователю по особо важным делам второго следственного отдела Управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Деркачу А.С.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции адвокат Януковича сообщил, что бывший президент остается гражданином Украины, и что фактический адрес его проживания в России будет предоставлен следствию.

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Генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля 2015 г. заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский райсуд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и уже начал процедуру заочного осуждения. В отношении Януковича открыто 5 уголовных производств.

Экс-президента на 11 августа вызвали на допрос в ГПУ, однако тот предложил Генпрокуратуре провести следственные действия на территории России.

В то же время начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк подчеркнул, что для того, чтобы провести следственные действия на территории России, нужно иметь разрешение этой страны, однако РФ даже не подтвердила, что Янукович находится у них на территории.