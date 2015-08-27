Львовский горсовет призвал Раду не поддерживать изменения в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, за данное обращение, которое зачитал депутат Андриан Гутник, проголосовали 54 депутата.

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В принятом обращении депутаты городского совета призывают украинских парламентариев не поддерживать законопроект относительно конституционных изменений, которые «фактически вводят автономный статус оккупированных территорий, вводят амнистию для террористов и наделяют их избирательными правами и полнотой власти».

«Депутаты Львовского городского совета выступают против любой поддержки поданного на рассмотрение парламента проекта закона о внесении изменений в Конституцию, нормы которого предусматривают, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных территориально-административных единицах Донецкой и Луганской областей определяются законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Все акты власти о предоставлении в какой-либо форме автономного статуса оккупированным территориям Донбасса являются антиконституционными и ведут к уничтожению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в тексте обращения.

Львовские депутаты также подчеркивают, что «согласно ст. 2 Конституции, изменения в нее могут быть приняты только всеукраинским референдумом».

«Согласно этой статье, на всей территории Украины должен действовать единый порядок местного самоуправления, который не предусматривает никаких «особых порядков» для отдельных территорий. Единственная реальная особенность отдельных районов Донецкой и Луганской областей заключается в том, что эти территории, как и Крым, являются оккупированными российским агрессором. Поэтому полноценное введение там местного самоуправления возможно только после полного восстановления государственного суверенитета и конституционного строя на этих территориях, изгнания российских оккупантов и лишения избирательных прав их местных пособников», - говорится в тексте.

Львовские депутаты обратились к народным депутатам с призывом не поддерживать предложенных конституционных изменений, считая, что они направлены на фактическую капитуляцию украинского государства в войне с врагом.

Также они призвали украинцев выйти на митинг под стены Верховной Рады 31 августа, чтобы противостоять внесению изменений в Конституцию.

В свою очередь, городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что этот вопрос является критически важным, потому что речь идет о завтрашнем дне государства. «Вопрос действительно принципиальный. Мы имеем сегодня в оккупации Крым, часть Луганской и Донецкой областей. Есть четкая норма Конституции, что во время войны никакие изменения в Конституции Украины недопустимы, потому что это может и уже используется врагом Украины. Поэтому депутаты Верховной Рады, и в том числе депутаты, избранные от Львова, должны быть принципиальными, они должны осознанно принимать решения, а не под давлением своих руководителей»,- заявил во время заседания сессии Андрей Садовый.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подписал распоряжение о проведении 31 августа внеочередного заседания ВР, на котором будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.