Порошенко: Украина постоянно будет поднимать вопрос о введении миротворцев на Донбасс

15:29, 27 августа 2015
Политика
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Украина постоянно будет поднимать вопрос о введении на Донбасс миротворцев на базе решения Совета безопасности ООН для эффективного выполнения Минских соглашений.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в ходе рабочего визита в Королевство Бельгия.

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"Украина постоянно теперь будет поднимать вопрос или о введении миротворцев на базе решения Совета безопасности ООН для эффективного выполнения "Минска"..., или предложений в использовании специальной миссии Европейского Союза, которое мы также будем просить вынести на обсуждение стран ЕС", - сказал он.

При этом Порошенко подчеркнул, что миротворцы не являются альтернативой, а должны помогать воплощению в жизнь положений Минских соглашений.

Справка УНИАН. 18 февраля СНБО Украины принял решение обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

По мнению Порошенко, лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

Впоследствии Киев передал Брюсселю обращение к Совету Европейского Союза с просьбой рассмотреть возможность развертывания международной миссии по поддержке мира и стабильности на Донбассе.

21 апреля генсек ООН во время телефонного разговора с президентом Украины Порошенко подчеркнул, что размещение миротворческой миссии с мандатом организации на Донбассе зависит от решения Совета безопасности ООН.

25 июня президент подписал закон относительно пребывания в Украине миротворцев.

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