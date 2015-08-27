Порошенко: Украина постоянно будет поднимать вопрос о введении миротворцев на Донбасс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в ходе рабочего визита в Королевство Бельгия.

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"Украина постоянно теперь будет поднимать вопрос или о введении миротворцев на базе решения Совета безопасности ООН для эффективного выполнения "Минска"..., или предложений в использовании специальной миссии Европейского Союза, которое мы также будем просить вынести на обсуждение стран ЕС", - сказал он.

При этом Порошенко подчеркнул, что миротворцы не являются альтернативой, а должны помогать воплощению в жизнь положений Минских соглашений.

Справка УНИАН. 18 февраля СНБО Украины принял решение обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

По мнению Порошенко, лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

Впоследствии Киев передал Брюсселю обращение к Совету Европейского Союза с просьбой рассмотреть возможность развертывания международной миссии по поддержке мира и стабильности на Донбассе.

21 апреля генсек ООН во время телефонного разговора с президентом Украины Порошенко подчеркнул, что размещение миротворческой миссии с мандатом организации на Донбассе зависит от решения Совета безопасности ООН.

25 июня президент подписал закон относительно пребывания в Украине миротворцев.