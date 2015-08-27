Президент Еврокомиссии призвал Россию выполнять Минские договоренности

Об этом он заявил сегодня в Брюсселе после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы говорили о воплощении в жизнь Минских договоренностей. Я хочу подчеркнуть, что Минские соглашения надо выполнять, и это касается, в основном, России, потому что российская сторона не выполняет свои обязательства. Надо, чтобы все обязательства выполнялись всеми сторонами", - сказал Юнкер.

Кроме того, президент ЕК "выразил сожаление по поводу событий, которые происходят в Украине".

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Справка УНИАН. Минскими договоренностями от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвод тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе, обмен пленными и т.п.

С 00.00 15 февраля на Донбассе объявлено перемирие и режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают режим "тишины".