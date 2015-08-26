МИД Чехии требует от России немедленно освободить Сенцова и Кольченко

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, Министерство иностранных дел Чешской Республики возмущено решением военного суда в Ростове-на-Дону, который 25 августа приговорил противника российской аннексии Крыма – украинского режиссера Сенцова к 20 годам, а украинского активиста Кольченко - к 10 годам заключения.

«Российские суды не имеют компетенции рассматривать действия, совершенные за пределами признанных границ Российской Федерации. Министерство иностранных дел Чешской Республики считает весь процесс сфабрикованным, признания свидетелей принудительными, а назначенное наказание абсурдным. На основе этого Министерство иностранных дел Чешской Республики призывает немедленно отпустить на свободу Сенцова и Кольченко», - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, Сенцова и Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенного в РФ "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередачи.

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25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.