Если не провести децентрализацию, никакой реформы не будет – Порошенко

Основной темой обсуждения стали изменения в Конституции в части децентрализации, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент поддержал мнение большинства присутствующих о необходимости лучшей коммуникации с населением о сущности конституционных изменений. «Нам надо совместно найти возможности донести до народа, что изменения не несут никакой угрозы, а работают на нашу победу», – сказал глава государства.

«Для того, чтобы победить, нам нужен мир, и это должно нас объединить», – подчеркнул Порошенко, призвав каждого присутствующего найти слова, которые позволят объединить нацию.

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Президент отметил, что, как свидетельствуют данные социологических исследований, «львиная часть населения поддерживает децентрализацию». «Нам нужна поддержка людей. Если не провести децентрализацию – никакой реформы не будет», – подчеркнул Порошенко.

В обсуждении приняли участие известные украинские деятели культуры, ученые, юристы, социологи, представители духовенства и общественные активисты, среди которых - юрист и политик, член Конституционной комиссии Сергей Головатый, исполнительный директор международного фонда «Возрождение» Евгений Быстрицкий, эксперт Центра политико-правовых реформ Ярина Журба, директор фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, директор Докторской школы Национального университета «Киево-Могилянская академия» Михаил Винницкий, певица и общественный деятель Александра Кольцова, Советник Президента, заслуженный экономист Украины, член-корреспондент Академии технологических наук Украины Александр Пасхавер, член Национального совета реформ, соучредитель общественной организации «Всеукраинская гражданская платформа «Новая Страна» Валерий Пекар, православный священник Георгий (протоиерей) Коваленко, академик Национальной академии наук Украины, общественный деятель, философ, участник инициативы «Первого декабря» Мирослав Попович, заслуженный артист АР Крым, ведущий серии телевизионных программ «Храбрые сердца» Ахтем Сеитаблаев, театральный режиссер, продюсер, драматург Владислав Троицкий, председатель правления Всеукраинской рекламной коалиции Андрей Федоров.