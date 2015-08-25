В Украине растет недовольство темпом реформ, 40% украинцев вообще не видят изменений - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного IRI - американским Международным республиканским институтом, пишет Украинская правда.

Согласно данным опроса, украинцы поддерживают такие обещанные властью Украины реформы, как децентрализация и реформа на местном уровне. В то же время 67% украинцев верят, что центральная власть должна передать больше прав на места, и 58% считают, что власть на местах готова к новым полномочиям.

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Несмотря на поддержку заявленных правительством реформ, 72% украинцев чувствуют, что страна движется в неверном направлении, называя конфликт на Донбассе и коррупцию в государстве основными проблемами.

Кроме того, растет недовольство из-за промедления правительства с проведением обещанных реформ. Лишь 3% украинцев довольны нынешним темпом реформ.

При этом 40% заявили, что никаких изменений не происходит, 32% выразили недовольство темпом реформ, 13% затруднились с ответом, а 12% заявили, что недовольны слишком быстрым темпом реформ.

Также, как показал опрос, 31% Украинские - по сравнению с 56% в сентябре 2014 года - заявили, что готовы смириться с экономическими трудностями, если это приведет к улучшению качества их жизни.

"Эта тенденция показывает, что окно возможностей для выполнения требований Майдана постепенно закрывается", - отметил Стефан Никс (Stephen B. Nix), ответственный в IRI за Евроазию.

55% украинцев поддерживают интеграцию с ЕС, 41% выступают за вступление в НАТО и 30% - против членства в Альянсе.

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В то же время, резко сократилось число сторонников Таможенного союза с РФ - с 40% при Януковиче до нынешних 14%.

Интересен тот факт, что евроинтеграция и поддержка реформ также сильны в русскоязычных регионах. Эти регионы - например, Одесса - опровергают основное утверждение Кремля о том, что целью вторжения России в Украину является защита русскоязычного населения. На вопрос о том, притесняют ли русскоязычных в Украине - утвердительно ответили 11%, и лишь 1% ответили "несомненно, да".

Опрос был проведен во всех регионах Украины (за исключением Крыма, Донецка и Луганска) 16 - 30 июля, опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки - 2,8%.