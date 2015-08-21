Для анализа Конституции в части децентрализации хотят пригласить нобелевских лауреатов

Об этом председатель Верховной Рады заявил в интервью "Твоя власть" на "5 канале".

"31 августа мы будем голосовать за Конституцию, надо набрать 226 голосов, далее мы будем консультироваться, когда выносить на окончательное голосование в 300 голосов", - отметил Гройсман.

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Он подчеркнул, что нужно пригласить лучших международных специалистов в области права, нобелевских лауреатов, тех, кто имеет незаангажированную чистую репутацию, кто может дать свои взгляды на это.