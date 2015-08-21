Для анализа Конституции в части децентрализации хотят пригласить нобелевских лауреатов
11:08, 21 августа 2015Политика
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Гройсман предлагает после голосования в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации пригласить лучших международных юристов, выводы которых помогут найти 300 голосов в парламенте.
Гройсман заявил, что голосование состоится 31 августа / Фото УНИАН
Об этом председатель Верховной Рады заявил в интервью "Твоя власть" на "5 канале".
"31 августа мы будем голосовать за Конституцию, надо набрать 226 голосов, далее мы будем консультироваться, когда выносить на окончательное голосование в 300 голосов", - отметил Гройсман.
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Он подчеркнул, что нужно пригласить лучших международных специалистов в области права, нобелевских лауреатов, тех, кто имеет незаангажированную чистую репутацию, кто может дать свои взгляды на это.
Как сообщал УНИАН, Гройсман заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 31 августа. По его словам, на анонсированном заседании депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. На следующей сессии парламента этот закон планируется принять окончательно.
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