Порошенко: Украина готова защищаться не только на суше, но и на морских рубежах

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с курсантами и профессорско-преподавательским составом Одесской национальной морской академии в рамках рабочей поездки в Одесскую область.

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"Сегодня качество подготовки украинских моряков соответствует всем международным стандартам и признано на мировом уровне. Развитие отечественной системы подготовки моряков является хорошим примером использования и развития человеческого потенциала, интеграции Украины в мировые рынки", – сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что, несмотря на нестабильность последних лет, система подготовки высококвалифицированных кадров для морской отрасли в Украине не только была сохранена, но и развивалась.

Порошенко подчеркнул, что уже много сделано для защиты Украины, и много чего еще нужно сделать, в частности, впереди – возвращение Крыма и восстановление Военно-морских сил с базой в Одессе.

Президент вспомнил подвиг курсантов Нахимовского училища, которые в Севастополе в первые дни аннексии Крыма не предали украинской присяге, сказав, что присягу дважды не принимают. Президент поблагодарил за этот поступок бывшего курсанта училища, а ныне – курсанта Одесской морской академии Романа Сметанова. "Именно из таких поступков куется настоящее закаленное украинское войско. Я, как президент, благодарен за такой поступок", – сказал Петр Порошенко.