Карасев: объединение НДП и ЕЦ - это начало серьезного политического проекта

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ оценивает заявление о начале переговоров об объединении политической партии “Единый Центр” и Народно-демократической партии как первый шаг к созданию нового серьезного политического проекта на базе внепарламентских партий.

Об этом он сказал в интервью сайту “ГАРТ”.

«Это первый шаг, это первый месидж. Как будут проходить переговоры, оценить пока еще тяжело, но однозначно можно добавить, что в этот процесс должны вовлекаться новые силы», – сказал В.КАРАСЁВ.

По его убеждению, новый проект должен сплотить демократические силы центристского направления.

«Тогда это будет действительно "Единый Центр" не только по названию, но и по реальной парламентской и политической конфигурации», – отметил В.КАРАСЁВ.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ и председатель НДП Людмила СУПРУН приняли решение о начале процесса объединения двух политических сил.