Порошенко: в Берлине Украина, Германия и Франция будут координировать свои подходы

Об этом заявил Петр Порошенко. "У нас много вопросов к России, в первую очередь, они касаются безопасности, а также экономической, гуманитарной сфер. Мы должны обеспечить выполнение Россией мирных договоренностей", – сказал глава государства в Киеве, отвечая на вопросы нескольких зарубежных СМИ, повідомлґє радио "Свобода".

Читайте такжеМИД Франции: Минские соглашения помогут Украине нормализовать отношения с Россией и с ЕС

Относительно того, когда ожидать встречи в нормандском формате (с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции), то Петр Порошенко не исключил, что этот вопрос может стать одной из тем сегодняшних переговоров. Он также не исключил, что встреча в нормандском формате возможна в следующем месяце.

"Украина до конца месяца открывает три гуманитарно-логистических центра, это значит, что Украина делает шаги, которые всему миру демонстрируют наши мирные намерения. Это обеспечивает нам мировую поддержку и международную солидарность. Таких шагов со стороны России мы не видим", – добавил президент.

Между тем, как сообщает украинская редакция "Немецкой волны", правительство Германии не видит в трехсторонней встрече Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда замену нормандскому формату, заявил представитель федерального правительства Штеффен Зайберт. Кроме того, по его словам, Берлин не может отказаться от "тесных контактов с Москвой".

Напомним, сегодня в Берлине состоятся переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Они должны обсудить ситуацию на востоке Украины и имплементацию минских соглашений.

Как сообщали отдельные СМИ со ссылкой на французские дипломатические круги, главной темой во время встречи будет скорее проведение в Украине реформ и борьба с коррупцией, чем "формирование единой коалиции, которая должна остановить агрессора", о чем говорил президент Украины Петр Порошенко 20 августа.