Яценюк убежден, что нужно ввести всеобщую присягу на верность Украине

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в воскресенье, 23 августа, во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины во Львове, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Пришло время, чтобы в Украине был принят закон Украины о государственном флаге. И такой закон будет внесен в парламент», - подчеркнул он.

«Этот закон предусматривает уважение к национальному символу государства, определяет, что в каждом государственном учреждении, в каждой школе, в каждой больнице и в каждом дворе должен развеваться государственный флаг. Этот флаг является символом нашего единства, нашей независимости, веры в наше будущее», - подчеркнул глава правительства.

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По убеждению Яценюка, частью закона о государственном флаге Украины должно быть введение присяги на верность Украине, «когда каждый украинец, каждый ребенок в каждой школе, студент и депутат парламента приносит присягу на верность Украинскому государству - присягу не только словами, а сердцем и духом, присягу стране, которая борется и побеждает, стране, которая непобедима».