В 200 метрах от украинской границы российские военные установили три БТРа и "Град"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Россияне продолжают сосредотачивать войска непосредственно на границе с Украиной. Возле населенного пункта Петровка в Луганской области, на расстоянии 200 метров от линии границы на территории РФ было обнаружено три БТРа и около 40 российских военнослужащих», - отметил он.

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Лысенко также сообщил, что «на участке Волчанск пограничный наряд обнаружил на территории РФ установку «Град» в походном состоянии на расстоянии 200 метров от границы с Украиной (походное состояние – это когда установка готовится к открытию огня)».