Украина направила в Интерпол документы на розыск Януковича по делам "Межигорья" и Сухолучья

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

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"Ему (Януковичу - УНИАН) объявлено о подозрении в организации завладения лесными угодьями Сухолучья, также зданиями с землей резиденции Межигорье", - отметил он, добавив, что в настоящее время документы об объявлении в международный розыск направлены, однако ответ от Интерпола еще не получен.

"Если будет объявлено (в международный в розыск - УНИАН), то тоже будем обращаться в суд относительно заочного производства", - отметил Горбатюк.

Также начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры напомнил, что в настоящее время единственным делом, по которому Янукович объявлен в международный розыск, и что является согласно законодательству основанием для обращения в суд с ходатайством о начале заочного производства, дело в отношении "Укртелекома".

Как сообщал УНИАН, Интерпол временно ограничил доступ к файлу о розыске бывшего президента Украины Януковича из-за обжалования защитой объявления в международный розыск.