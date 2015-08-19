ВСК пообещала предоставить окончательные результаты расследования событий в Мукачево в сентябре

Об этом заявил народный депутат от «Блока Петра Порошенко», секретарь этой ВСК Валерий Пацкан, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

«Мы выясняем очень узкие детали, поскольку много разногласий после того, как начали получать соответствующие реакции служебных расследований различных силовых структур. Отдельно свои расследования проводит МВД, отдельно ГПУ и СБУ», - отметил Пацкан.

При этом он уточнил, что по состоянию на данный момент проходит общение с Валерием Гелетеем.

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«Скорее, решение будет базироваться на том, что контрабанда была предметом, чтобы разжечь вражду между МВД и СБУ, скорее всего, для этого использовались бойцы «Правого сектора». Нам становится понятно, что координация между структурами МВД и СБУ отсутствует, это в очередной раз подтверждают свидетельства и МВД, и СБУ», - отметил Пацкан.

По его словам, в сентябре будут окончательные результаты ВСК.

«Очень много вопросов, которые, я думаю, мы до конца этой недели выясним, и мы все же выйдем по политико-правовому решению на начало или на середину сентября с конечным отчетом нашей ВСК», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. Конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

14 июля ВР создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента. Председателем ВСК стал народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Николай Паламарчук. В состав комиссии вошли: от «БПП» - Валерий Пацкан, Сергей Каплин, от «Народного фронта» - Андрей Тетерук и Антон Геращенко, от «Оппозиционного блока» - Михаил Папиев, от «Самопомочи» - Тарас Пастух, от Радикальной партии - Игорь Мосийчук, от «Батькивщины» - Иван Крулько, от группы «Воля народа» - Юрий Шаповал, от группы «Возрождение» - Дмитрий Святаш.