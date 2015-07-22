Комиссия по расследованию событий в Мукачево пригласила на свое заседание трех нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ВСК.

Читайте такжеДействия представителей "Правого сектора" на Закарпатье квалифицируются как бандитизм

Члены комиссии решили обратиться к председателю Верховной Рады Владимира Гройсмана для того, чтобы пригласить вышеупомянутых народных депутатов на следующее заседание комиссии.

Справка УНИАН. В Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "ПС", Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды.

В результате инцидента в Мукачево пострадало 14 человек, погибло по меньшей мере двое. 20 июля в больнице скончался мужчина, который был ранен во время стрельбы.

По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения "Правый сектор", 12 из которых в настоящее время установлены, 4 задержаны.

Относительно событий, которые произошли в Мукачево 11 июля открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

Несколько бойцов "Правого сектора" после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.