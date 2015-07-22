Комиссия по расследованию событий в Мукачево пригласила на свое заседание трех нардепов
Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию событий в Мукачево 11 июля пригласила на свое следующее заседание внефракционных народных депутатов Виктора Балогу, Дмитрия Яроша (лидера движения "Правый сектор") и депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ВСК.
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Члены комиссии решили обратиться к председателю Верховной Рады Владимира Гройсмана для того, чтобы пригласить вышеупомянутых народных депутатов на следующее заседание комиссии.
Справка УНИАН. В Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "ПС", Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды.
В результате инцидента в Мукачево пострадало 14 человек, погибло по меньшей мере двое. 20 июля в больнице скончался мужчина, который был ранен во время стрельбы.
По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения "Правый сектор", 12 из которых в настоящее время установлены, 4 задержаны.
Относительно событий, которые произошли в Мукачево 11 июля открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.
Несколько бойцов "Правого сектора" после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.