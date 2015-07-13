СБУ: В ходе расследования событий в Мукачево проведено 16 обысков у обеих сторон конфликта

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Мы продолжаем помогать прокуратуре расследовать уголовное производство, проведено уже 16 обысков у обеих сторон конфликта. Продолжаются переговоры и остается наш призыв к разоружению", - заявила она.

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"Мы хотим все решить мирным путем в рамках правового поля", - подчеркнула Гитлянская.

Также пресс-секретарь СБУ отметила, что "мы гарантируем объективное и беспристрастное расследование для сохранения конституционного порядка, призываем лица, которые задействованы в конфликте, добровольно сдать оружие".

"Мы подчеркиваем, что нельзя использовать оружие, перевозить его из зоны АТО и применять его в мирных украинских городах", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, переговоры по урегулированию конфликта в Мукачево продолжаются.

Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош пытается договориться о выходе активистов "ПС" из леса, где они скрываются после стрельбы на территории спорткомплекса "Антарес".

Тем временем, президент Петр Порошенко планирует созвать Военный кабинет СНБО из-за событий в Мукачево.

Как известно, 11 июля в Мукачево возникла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

Генеральный прокурор Виктор Шокин создал совместную следственно-оперативную группу для расследования событий в Мукачево, в которую вошли представители Генпрокуратуры, СБУ и МВД.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.