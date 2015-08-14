Лавров обвинил Украину в "неконструктивном" подходе к вопросу демилитаризации Широкино

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и прессы МИД РФ по итогам телефонных переговоров Лаврова с главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, стороны высказались за скорейшее осуществление согласованных в "нормандском формате" мер по демилитаризации Широкино и отводу тяжелых вооружений.

С российской стороны была выражена "обеспокоенность неконструктивным подходом Киева к реализации этих мероприятий".

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Одновременно, с обеих сторон была выражена серьезная озабоченность в связи с продолжением случаев нарушения обеими сторонами режима прекращения огня (ранее представители РФ обвиняли в этом только украинскую сторону – УНИАН), что приводит к новым человеческим жертвам, особенно среди мирного населения, разрушения объектов гражданской инфраструктуры и грозит дальнейшей эскалацией конфликта.

В МИД РФ отметили, что Штайнмайер и Лавров подтвердили необходимость безусловного выполнения всего комплекса Минских договоренностей от 12 февраля.

Руководители МИД двух стран акцентировали важность продолжения переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп, а также активного международного сопровождения этого процесса с целью его выстраивания строго в рамках "Комплекса мер" от 12 февраля.

Как сообщал УНИАН, 12 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что последнее обострение ситуации на Донбассе было четко спланированной операцией. "Последние примеры эскалации ситуации. И это была сознательная, очень четкая спланированная операция, как в Широкино, так и в Старогнатовке. Все эти случаи являются примерами, как российская сторона вместе с Донбассом и Луганском пытается сорвать Минские договоренности", - сказал Климкин.