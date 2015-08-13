Украинская сторона просит ОБСЕ тщательно фиксировать нарушения Минских соглашений боевиками

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

"Незаконные вооруженные формирования на территории Луганской и Донецкой областей продолжают цинично нарушать Минские договоренности и режим прекращения огня. Следствием этого стало разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, что создает предпосылки для гуманитарной катастрофы", - сообщил руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий.

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"Мы обращаемся к СММ ОБСЕ с просьбой продолжить тщательный мониторинг указанных преступлений пророссийских боевиков и безотлагательно проинформировать о них все государства-члены ОБСЕ", - подчеркивается в обращении.