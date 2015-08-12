Климкин: последнее обострение ситуации на Донбассе было четко спланировано
14:40, 12 августа 2015Война
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Последнее обострение ситуации на Донбассе было четко спланированной операцией.
REUTERS
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
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"Последние примеры эскалации ситуации. И это была сознательная, очень четкая спланированная операция, как в Широкино, так и в Старогнатовке. Все эти случаи являются примерами, как российская сторона вместе с Донбассом и Луганском пытается сорвать Минские договоренности", - сказал украинский министр.
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