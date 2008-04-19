Богатырева: я свою роль выполняю хорошо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА опровергает существование на базе СНБО второго правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила сегодня журналистам перед началом XI съезда Партии регионов.

«Те, кто так говорит, наверное, плохо знают Конституцию. СНБО имеет достаточно контрольных функций и на СНБО возложена функция координации. И это то, что вызывает сегодня разочарование у исполнительной власти», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, СНБО не намерен превышать свои полномочия. «Мы не будем работать вместо правительства, но так, где правительство не дорабатывает, будем вносить свои предложения», - добавила она.

Р.БОГАТЫРЕВА также заявила, что намерена сегодня предложить на съезде провести открытую дискуссию. «Такая открытая дискуссия и по такому вопросу всегда полезнее, чем разговоры за спиной. Я хочу ее своим коллегам предложить хотя бы раз», - подчеркнула она, отвечая на вопрос о том, что руководство Партии регионов считает невозможным для Р.БОГАТЫРЕВОЙ занимать одну из руководящих должностей в партии, поскольку она является секретарем СНБО.

«Я себя вижу, как и всегда – бойцом партии, ее достойным политическим союзником, партнером своих коллег. Для меня роли не главное, хотя политики – это актеры. Я свою роль выполняю хорошо», - считает Р.БОГАТЫРЕВА.

Справка УНИАН. Р.БОГАТЫРЕВА выдвинута делегатом XI съезда Партии регионов донецкой городской организации партии. Ее мандат делегата был подтвержден также на конференции донецкой областной организации Партии регионов.