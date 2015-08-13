СМИ назвали дату суда по вопросу экстрадиции экс-нардепа Маркова

Итальянские СМИ назвали дата суда по вопросу экстрадиции экс-нардепа, лидера партии "Родина" Игоря Маркова.

Об этом сообщает издание "Sanremo News", пишет Четвертая власть. "Апелляционный суд Генуи рассмотрит вопрос экстрадиции экс-нардепа Украины, лидера партии "Родина" Игоря Маркова 14 августа", - говорится в сообщении. Читайте такжеЗадержанный в Италии скандальный экс-депутат Марков имел при себе российский паспорт - СМИ Как сообщал УНИАН, Маркова задержала полиция итальянского города Сан-Ремо по требованию украинского бюро Интерпола. Генпрокуратура в свою очередь готовит документы на экстрадицию экс-нардепа.

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