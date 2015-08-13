СМИ назвали дату суда по вопросу экстрадиции экс-нардепа Маркова
12:06, 13 августа 2015Политика
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Итальянские СМИ назвали дата суда по вопросу экстрадиции экс-нардепа, лидера партии "Родина" Игоря Маркова.
Игорь Марков / Фото УНИАН
Об этом сообщает издание "Sanremo News", пишет Четвертая власть.
"Апелляционный суд Генуи рассмотрит вопрос экстрадиции экс-нардепа Украины, лидера партии "Родина" Игоря Маркова 14 августа", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, Маркова задержала полиция итальянского города Сан-Ремо по требованию украинского бюро Интерпола.
Генпрокуратура в свою очередь готовит документы на экстрадицию экс-нардепа.
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