Нардеп Еремеев умер в больнице за границей - СМИ

Согласно информации источников, депутат находился в коме в течение 3 недель, передает "Украинская правда".

Журналисты пытаются подтвердить данную информацию у пресс-секретаря политика, но его телефон пока не отвечает.

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26 июля стало известно, что Еремеев получил черепно-мозговую травму, упав с лошади. Еремеева госпитализировали в Луцкую городскую больницу.

28 июля политика доставили на лечение за границу, в одну из европейских клиник.