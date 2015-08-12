Нардеп Еремеев умер в больнице за границей - СМИ
20:16, 12 августа 2015Политика
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Народный депутат, руководитель депутатской группы "Воля народа" Игорь Еремеев, который ранее получил черепно-мозговую травму, скончался в зарубежной больнице.
СМИ сообщают, что нардеп Еремеев умер / hvylya.org
Согласно информации источников, депутат находился в коме в течение 3 недель, передает "Украинская правда".
Журналисты пытаются подтвердить данную информацию у пресс-секретаря политика, но его телефон пока не отвечает.
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26 июля стало известно, что Еремеев получил черепно-мозговую травму, упав с лошади. Еремеева госпитализировали в Луцкую городскую больницу.
28 июля политика доставили на лечение за границу, в одну из европейских клиник.
В больнице умер нардеп Игорь Еремеев
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