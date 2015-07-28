Нардепа Еремеева доставили в европейскую клинику

Об этом сообщает пресс-служба депутатской группы «Воля народа».

«На данный период состояние Игоря Еремеева остается стабильным, но тяжелым. После консилиума врачей было разрешено его транспортировку самолетом за границу. Сейчас Игорь Еремеев доставлен в европейскую клинику для прохождения лечения и дальнейшей реабилитации», - говорится в сообщении.

Однако в какой из стран лечится политик, не уточняется.

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Как сообщал УНИАН, председатель парламентской депутатской группы «Воля народа» Игорь Еремеев находится в больнице в бессознательном состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил журналистам в Киеве.

«У нас есть информация, что касается депутата Еремеева, который во время конной прогулки столкнулся с ситуацией, когда лошадь понесла, и он получил травматическое падение и серьезно пострадал и находится сейчас в больнице в бессознательном состоянии», - заявил он.

26 июля стало известно, что Еремеев получил черепно-мозговую травму, упав с лошади. Еремеев был госпитализирован в Луцкую городскую больницу.