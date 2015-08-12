Мои бриллианты фотографировали "большим объективом" - экс-прокурор Корниец (видео)

Об этом рассказал бывший заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец, передает "Радио Свобода".

«Эксперт, который фотографировал эти бриллианты, взял очень большой объектив «телевик» называется, чтобы можно было их увидеть. Экспертизу проводили не мы, экспертизу проводило следствие и процессуальный руководитель предоставил апелляционному суду поддельное заключение экспертизы, в котором прибрали именно три строки о стоимости бриллиантов. Они стоят 701 доллар», – сказал Корниец.

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В то же время он уверяет, что о ходе досудебного следствия ему ничего не известно.

«На мое ходатайство об ознакомлении с материалами дела, которое я дал еще неделю назад, никакого ответа от следователя я не получил», – рассказал Корниец.

По его мнению, материалы уголовного дела не содержат никаких доказательств, которые бы доказывали, что он взяточник.

Как ранее сообщал УНИАН, жена экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которого поймали на взяточничестве, раньше была подчиненной своего мужа и сейчас остается на посту.