Жена "бриллиантового" экс-заместителя прокурора Киевщины продолжает работать в прокуратуре - СМИ

23:44, 11 августа 2015
Общество
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Жена экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которого поймали на взяточничестве, раньше была подчиненной своего мужа, и продолжает оставаться на посту.

Фото УНИАН

Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно информации на сайте прокуратуры Киевской области, Светлана Корниец является начальником отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, и процессуального руководства и поддержания государственного обвинения.

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О том, что Светлана Корниец является женой скандального экс-прокурора, известно из его декларации.

Ранее УНИАН сообщал, что активисты "Автомайдана" опубликовали видеосъемку дома заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, который обвиняется в вымогательстве взятки в особо крупных размерах.

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