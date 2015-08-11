Жена "бриллиантового" экс-заместителя прокурора Киевщины продолжает работать в прокуратуре - СМИ
Жена экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которого поймали на взяточничестве, раньше была подчиненной своего мужа, и продолжает оставаться на посту.
Об этом сообщает Украинская правда.
Согласно информации на сайте прокуратуры Киевской области, Светлана Корниец является начальником отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, и процессуального руководства и поддержания государственного обвинения.
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О том, что Светлана Корниец является женой скандального экс-прокурора, известно из его декларации.
Ранее УНИАН сообщал, что активисты "Автомайдана" опубликовали видеосъемку дома заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, который обвиняется в вымогательстве взятки в особо крупных размерах.