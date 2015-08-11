Генпрокуратура не направляла запросы в РФ относительно допроса Януковича - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк после своего визита в Главное следственное управление Генпрокуратуры.

“На сегодняшний день, насколько мне известно, Генпрокуратура подавала запрос только по поводу задержания Януковича. Запросов относительно проведения с Януковичем каких-либо следственных действий, направленных на установление истины, не было”, - сказал Сердюк.

По его словам, из этого следует, что у следствия нет заинтересованности в установлении истины по делу.

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Вместе с тем, адвокат не исключил, что допрос Януковича украинскими следователями может состояться на территории РФ.

“Защита будет работать над проработкой требований Генпрокуратуры (относительно допроса Януковича в России - УНИАН). Я думаю, что можно будет пойти навстречу (прокуратуре - УНИАН)”, - сказал Сердюк.

Как сообщал УНИАН, 11 августа ГПУ официально вызвала Януковича на допрос. Однако он не явился, а вместо него в Главное следственное управление пришел его адвокат Сердюк. Он объяснил неявку своего подзащитного опасением за собственную жизнь.

Повестка об официальном вызове Януковича в ГПУ 6 августа была опубликована в газете “Урядовий кур’єр”.

Как отмечается в повестке, Янукович “в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135, 297-5 УПК Украины, вызывается 11 августа 2015 года в 11 часов к начальнику отдела Генеральной прокуратуры Украины Юрию Безщасному в кабинет № 412 по адресу: город Киев, улица Борисоглебская, 18 для проведения следственных и процессуальных действий по уголовному производству № 42015000000001178 по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины”.

Генпрокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и уже начал процедуру заочного осуждения.

В то же время адвокат Сердюк сообщил, что защита Януковича обжаловала решение Генпрокуратуры о заочном досудебном расследовании.

Сегодня, 11 августа, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следственные действия в отношении Януковича на территории РФ возможны только при условии официального признания Россией его пребывания на этой территории, а также официального подтверждения со стороны российских силовиков личности Януковича.